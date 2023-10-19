Кабмин представит новую стратегию внешнеэкономической деятельности в течение двух месяцев

Как заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, правительство вышло на "финишную прямую"

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Правительство РФ готовит новую стратегию внешнеэкономической деятельности, в ближайшие два месяца она будет представлена. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов на форуме "Сделано в России 2023".

"Мы сейчас готовим стратегию внешнеэкономической деятельности, могу ее проанонсировать. Она должна быть готова в течение ближайших двух месяцев", - сказал Белоусов.

Как отметил первый вице-премьер, правительство вышло на "финишную прямую".

О форуме

Организатором форума является Российский экспортный центр - государственный институт поддержки несырьевого экспорта (входит в ВЭБ.РФ), консолидирующий группу компаний, предоставляющих российским экспортерам широкий спектр финансовых и нефинансовых мер поддержки.

ТАСС является генеральным информационным партнером международного экспортного форума "Сделано в России 2023".