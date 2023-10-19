По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", ВСУ за сутки предприняли четыре попытки атаковать российские позиции в районе села Новопрокоповка в Запорожской области

МЕЛИТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки предприняли четыре попытки атаковать российские позиции в районе села Новопрокоповка в Запорожской области. Все атаки были отбиты, украинские войска потеряли два танка, сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"На ореховском направлении ВСУ пробовали провести четыре атаки в направлении Новопрокоповки. Все четыре атаки отбиты. За сутки уничтожено два танка противника", - сказал собеседник агентства.

Рогов добавил, что ВСУ стали активнее действовать на васильевском направлении. "В направлении Пятихаток, Лобкового, Степового резко повысился огневой контакт со стороны противника. Враг использует танки, БМП, большое количество пехоты, а также ударные дроны", - отметил он.

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил президент Владимир Путин 5 октября, Киев за четыре месяца потерял свыше 90 тыс. человек и более 550 танков. 15 октября Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.