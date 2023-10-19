Осколок ракеты, атаковавшей штаб ЧФ в Севастополе, подарили журналистам из Франции

Атака на штаб флота произошла 22 сентября

СЕВАСТОПОЛЬ, 19 октября. /ТАСС/. Осколок ракеты, атаковавшей штаб Черноморского флота в Севастополе в сентябре, отправится во Францию в качестве подарка журналистам канала France 2. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.

"Французская ракета отправляется на родину. Правда, в этот раз она несет не разрушения, а правду из Севастополя. Когда я узнал, что журналисты канала France 2 приехали к нам снимать сюжет о последствиях атаки ВСУ на штаб флота, пришла идея подарить им осколок ракеты", - написал Развожаев.

По его словам, директор департамента общественной безопасности Севастополя Алексей Краснокутский передал осколок ракеты во Францию, где она была произведена. "Судя по реакции, госпожа Понсине Анн Одетт [журналистка] неприятно удивилась, когда узнала, что ракета, атаковавшая Севастополь, оказалась французской - производителя и разработчика ракетных систем MBDA", - отметил губернатор региона.

22 сентября Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота в Севастополе, никто из гражданских не пострадал. Как сообщали в Минобороны РФ, во время атаки на город система ПВО сбила пять ракет.