Зампостпреда РФ считает, что визит главы ОБСЕ не способствовал урегулированию на Украине

Максим Буякевич отметил, что поездка Буяра Османи в Киев "не была использована для содействия разблокированию консультаций", которые украинская сторона прекратила в апреле 2022 года

ВЕНА, 19 октября. /ТАСС/. Посещение действующим председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), главой МИД Северной Македонии Буяром Османи Киева 16 октября не способствовало урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при организации Максим Буякевич на заседании ее постоянного совета.

"Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Республики Северная Македония Буяр Османи посетил Киев. Отмечаем, что эта поездка не способствовала приближению устойчивого мира на Украине и вокруг нее, равно как и не была использована для содействия разблокированию консультаций по урегулированию, которые киевский режим в одностороннем порядке прекратил в апреле 2022 года, а затем и вовсе законодательно запретил в октябре 2022 года", - отметил Буякевич.

Как подчеркнул российский дипломат, действующий председатель в своих выступлениях от имени организации должен выражать заранее согласованные ее членами компромиссные позиции. Он также охарактеризовал оценки ситуации в постсоветской республике со стороны Османи как не имеющие консенсусной поддержки в ОБСЕ.

По словам Буякевича, действия Османи "в очередной раз сознательно продемонстрировали отступление от принципа консенсуса, на котором зиждется деятельность ОБСЕ". Заместитель постпреда РФ при организации также предостерег от продолжения "разрушения ОБСЕ и узурпации коллективно вверенных полномочий".

Османи посетил Киев с визитом 16 октября. Он заверил украинскую сторону в продолжении ее поддержки со стороны ОБСЕ.