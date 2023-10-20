Лавров 26 октября выступит на конференции по евразийской безопасности в Минске

Мероприятие будет организовано в рамках председательства Белоруссии в ОДКБ

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступит 26 октября в Минске на международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире". Об этом заявил на брифинге заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"26 октября в Минске министр иностранных дел России примет участие в международной конференции высокого уровня "Евразийская безопасность: реальность и перспективы в трансформирующемся мире", организуемой в рамках председательства Белоруссии в ОДКБ [Организации Договора о коллективной безопасности]. Предусмотрено выступление Лаврова на пленарном заседании форума с изложением российских оценок текущего положения дел в сфере безопасности в Евразии", - сказал он.

Международная конференция высокого уровня по вопросам евразийской безопасности пройдет в Минске 26-27 октября. Как заявил ранее глава МИД Белоруссии Сергей Алейник, в ходе мероприятия представители порядка 30 стран, а также органов Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ обсудят пути выхода из текущего кризиса глобальной и региональной безопасности и наметят перспективные контуры безопасности на Евразийском континенте и пространстве.