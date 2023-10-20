Небензя заявил, что компас ОБСЕ окончательно сбился

Постоянный представитель России при ООН отметил, что она рискует утратить свою роль в Европе

ООН, 20 октября. /ТАСС/. У Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) окончательно сбился компас, она рискует полностью утратить свою роль на общеевропейском пространстве. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН на тему вклада региональных механизмов в поддержание международного мира и безопасности.

"В условиях насаждаемой Западом конфронтации закономерно деградировала обладавшая изначально уникальным инструментарием для предотвращения конфликтов и мирного разрешения споров ОБСЕ. Сегодня у этой организации, в значительной степени состоящей из членов ЕС и НАТО, к сожалению, окончательно сбился компас. Усилиями прошлогоднего польского и действующего северомакедонского председательства в угоду продвигаемой западным лагерем повестки грубо попираются основополагающие для ОБСЕ правила консенсуса и правила суверенного равенства государств, навязывается украинизация всей повестки дня. В результате организация сейчас парализована и рискует полностью утратить системообразующую роль на общеевропейском пространстве", - сказал он.

Дипломат добавил, что для разрешения этой кризисной ситуации требуется серьезная работа и возврат к истокам ОБСЕ. "Пока такой готовности со стороны наших оппонентов мы не видим", - заключил Небензя.