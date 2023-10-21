21 октября, 00:30,
обновлено 21 октября, 01:08

Постпредство РФ назвало вето США на ближневосточную резолюцию в ООН "ударом ножом в спину"

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. Валерий Шарифулин/ ТАСС
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ООН, 21 октября. /ТАСС/. Блокирование предложенного Бразилией проекта резолюции Совета Безопасности ООН Соединенными Штатами, которые применили право вето, выглядело для многих стран как удар ножом в спину.

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Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский в разговоре с пользователями социальной сети X (ранее Twitter).

"Соединенные Штаты внезапно решили ветировать резолюцию. Знаете, это было сравнимо с ударом ножом в спину, поскольку многие страны считали, что США вместе с ними", - сказал он.

Полянский подчеркнул, что "значительное большинство всех 193 стран - участниц ООН поддерживают гуманитарные призывы [организации] и прекращение огня". "Неважно, каков уровень поддержки, проблема в том, что один член [Совета Безопасности], в данном случае это были Соединенные Штаты, может заблокировать все усилия", - добавил он.

В среду США заблокировали бразильский проект ближневосточной резолюции, использовав право вето. РФ воздержалась от голосования, что было вызвано отклонением СБ российских поправок к бразильскому документу. Также воздержалась от голосования Великобритания, остальные 12 членов СБ ООН проголосовали за принятие резолюции.

В своем выступлении сразу после голосования постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты "разочарованы тем, что в резолюции нет упоминания о праве Израиля на самооборону". Проводившееся сразу после голосования заседание СБ ООН, созванное по инициативе РФ, ОАЭ и Китая в связи с ударом по больнице в секторе Газа, глава американского диппредставительства покинула досрочно. 

Теги:
БразилияСШАРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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