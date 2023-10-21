КПРФ на пленуме почтила минутой молчания память погибших в СВО членов партии

Партия потеряла на фронте уже 49 комиссаров, сказал лидер КПРФ Геннадий Зюганов

РОЖДЕСТВЕНО /Московская область/, 21 октября. /ТАСС/. КПРФ почтила минутой молчания память членов партии, которые погибли в ходе специальной военной операции, передает корреспондент ТАСС.

"Мы на фронте потеряли уже 49 наших комиссаров. Только за последние три месяца погибли и ушли из жизни 15 наших талантливых руководителей. Давайте светлую память почтим минутой молчания", - сказал лидер партии Геннадий Зюганов в ходе VII пленум центрального комитета КПРФ.

В субботу в оздоровительном комплексе "Снегири" проходит VII пленум центрального комитета КПРФ. Ранее первый зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин заявил ТАСС, что в ходе пленума запланированы выступления с отчетами о своей работе губернаторов Орловской области и Хакасии Андрея Клычкова и Валентина Коновалова.