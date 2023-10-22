22 октября, 12:12

Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Ожидается, что перед этим совещанием глава российского государства встретится с молодыми учеными

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

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Ожидается, что перед этим совещанием глава российского государства встретится с молодыми учеными. Помимо этого, Путин проведет традиционное совещание с членами Совета Безопасности РФ.

Помимо этого, президент проведет встречу с главами религиозных конфессий. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин 25 октября проведет встречу с главами различных религиозных конфессий и организаций. Ожидается, что российский лидер обсудит с ними международную и внутрироссийскую повестку. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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