Путин на следующей неделе проведет совещание по развитию ракетно-космической отрасли

Ожидается, что перед этим совещанием глава российского государства встретится с молодыми учеными

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет совещание по вопросам развития ракетно-космической отрасли. Об этом сообщили в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1".

Ожидается, что перед этим совещанием глава российского государства встретится с молодыми учеными. Помимо этого, Путин проведет традиционное совещание с членами Совета Безопасности РФ.

Помимо этого, президент проведет встречу с главами религиозных конфессий. Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что Путин 25 октября проведет встречу с главами различных религиозных конфессий и организаций. Ожидается, что российский лидер обсудит с ними международную и внутрироссийскую повестку.