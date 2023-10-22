Мирошник считает, что Киев моментально использует ядерное оружие в случае его получения

Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима напомнил, что и СВО началась после того, как президент Украины Владимир Зеленский "начал рассказывать, что у Киева уже заканчиваются разработки грязной бомбы и власти возмущены тем, что в свое время Украину лишили ядерного оружия"

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Киевский режим, если будет обладать ядерным оружием, моментально его использует. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Если украинскому режиму дадут ядерное оружие, то они думать сильно не будут, они его моментально используют", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

Мирошник напомнил, что и специальная военная операция началась после того, как президент Украины Владимир Зеленский "начал рассказывать, что у Киева уже заканчиваются разработки грязной бомбы и власти возмущены тем, что в свое время Украину лишили ядерного оружия". "Вот эта обезьяна с гранатой сейчас бы была вооружена вот такого рода вооружением, которое могло бы повлечь сотни тысяч жертв с одного удара", - указал дипломат.