По мнению посла МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима, следующим шагом может быть провокация напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты устраивает эскалация на Ближнем Востоке и конфликт на Украине, а следующим их шагом может быть провокация напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

"Их абсолютно устраивает происходящее в секторе Газа сейчас, то, что там тотально нарушается международное гуманитарное право и гибнет огромное количество людей", - сказал он в эфире "Соловьев Live".

США, по словам Мирошника, сейчас активно используют практику разжигания конфликтов в мире. "Они собирают условную ватагу, банду ряда государства, устраивают какое-то местное напряжение и начинают туда активно поставлять вооружение, давать экономическую поддержку, международную дипломатическую поддержку, - пояснил он. - Это было на Украине и продолжается, это сейчас реализуется на Ближнем Востоке. Я совершенно не исключаю, что такая же история может появиться и в Тихоокеанском бассейне. Там тоже есть места напряжения, куда американцы могут влезть".

Дипломат, говоря о кризисе на Ближнем Востоке, напомнил, что именно США, наложив вето, не дали принять резолюцию Совета Безопасности ООН, осуждающую кровопролитие в секторе Газа. "Происходящее сегодня там и отсутствие на это адекватной международной реакции, я имею в виду на уровне ООН, - вина непосредственно США", - заключил посол МИД РФ по особым поручениям.