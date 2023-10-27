27 октября, 10:43,
обновлено 27 октября, 11:06

Пушилин заявил, что украинский язык не станет вторым официальным языком в ДНР

Глава республики добавил, что в школах региона его можно изучать факультативно

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Украинский язык на территории Донецкой Народной Республики не станет вторым официальным языком. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Я со своей позиции не допущу, чтобы украинский язык был в качестве государственного и еще какого-то на территории Донецкой Народной Республики", - сказал он на встрече с журналистами, блогерами и общественными деятелями в Москве.

Пушилин добавил, что в школах региона украинский язык можно изучать факультативно. "У нас такая возможность в школах предоставлена, но ни одна школа, ни один класс не вышел с такой инициативой", - пояснил он. 

Теги:
УкраинаРоссияПушилин, Денис ВладимировичДНР
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