Лавров заявил, что РФ будет развивать IT-сотрудничество с ответственностью за будущее

По словам министра иностранных дел, общая задача всех стран - "обеспечить гармоничное, не подрывающее устои общества и государства внедрение новейших технологий в повседневную жизнь"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россия продолжит развивать международное сотрудничество в сфере искусственного интеллекта на принципах равноправия и общей ответственности за будущее человечества. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в приветственной речи к организаторам и участникам международной конференции "Национальный опыт в реализации Рекомендации ЮНЕСКО по этике искусственного интеллекта". Текст обращения размещен на сайте МИД РФ.

Министр отметил, что сегодня искусственный интеллект все более активно используют в различных сферах жизнедеятельности (от политики до экономики) и с его развитием связаны ожидания по повышению качества жизни людей.

"Вместе с тем бесконтрольное задействование искусственного интеллекта может привести к злоупотреблениям, разбалансировке морально-этических ориентиров, социальной дезинтеграции. В этой связи наша общая задача - обеспечить гармоничное, не подрывающее устои общества и государства внедрение новейших технологий в повседневную жизнь через создание общей регуляторной среды и купирование любых рисков их применения, - подчеркнул Лавров. - Наша страна продолжит продвигать международное сотрудничество в данной сфере на принципах равноправия, взаимного учета интересов и общей ответственности за будущее человечества".

Глава дипведомства также высоко оценил, что именно Центр искусственного интеллекта МГИМО внес "значительный вклад" в разработку ЮНЕСКО методологий оценки готовности к использованию этой технологии. "Видим в этом очередное подтверждение лидирующих позиций России в одной из наиболее перспективных технологических отраслей", - добавил министр.