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обновлено 28 октября, 08:24
Палестино-израильский конфликт

Лавров: переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля пока едва ли возможны

По словам главы МИД РФ, ожесточенность "проявляется во многочисленных официальных заявлениях руководства Израиля"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Выход на прямые переговоры о создании двух государств Палестины и Израиля сейчас едва ли достижим. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

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"Прямо сейчас едва ли они сядут за стол переговоров. Израильтяне просто ожесточены", - сказал он, отвечая на вопрос о достижимости в настоящий момент цели создания двух государств.

Ожесточенность, по словам министра, "проявляется во многочисленных официальных заявлениях руководства [Израиля] - и премьер-министра, и министра обороны, министра экономики и других членов кабинета министров". Палестинцы, продолжил Лавров, "тоже находятся в весьма взвинченном состоянии, учитывая тысячи гражданских, которые в результате ответных действий Израиля погибли или были ранены". "Поэтому, потеряв огромное количество людей и в Израиле, и в Палестине, в том числе иностранцев, сейчас, конечно, говорить о том, что давайте завтра сядем за стол переговоров, - это нереально", - отметил он. 

Теги:
Лавров, Сергей ВикторовичПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтИзраиль
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