Лавров: Запад начинает побаиваться из-за того, какого монстра он "вырастил" на Украине

По словам главы МИД РФ, президент Украины Владимир Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и все больше выступают с претензиями к Западу

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Страны Запада начинают беспокоиться из-за того, какого монстра они "вырастили" на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью агентству БелТА.

"Запад сейчас уже немножко начинает даже побаиваться того, какого монстра он вырастил, учитывая, что [президент Украины Владимир] Зеленский, его сподвижники уже мало слушаются и все больше и больше выступают с претензиями к Западу: "Денег мало, оружия мало", - сказал он.

Западные СМИ все чаще пишут о том, что союзники Киева начали уставать от Украины, а поддержка ее лидера падает. Как отмечала 4 октября Le Monde, "магия" Зеленского начинает ослабевать, его слова имеют все меньший вес и даже раздражают партнеров, уставших от критики с его стороны за недостаточную активность. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр на Варшавском форуме по безопасности 4 октября заявил, что запасы вооружений для Украины подходят к концу.