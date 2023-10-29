Медведев предложил "почувствовать разницу" между митингами за Палестину и Украину

Зампред Совбеза РФ опубликовал фотографии многотысячного митинга в поддержку Палестины и единичных пикетов за Украину

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил наглядно увидеть разницу в уровне поддержки Палестины и Украины среди граждан других стран.

В своем Telegram-канале он опубликовал два фото. На первом - многотысячный митинг в поддержку Палестины, который прошел накануне в Стамбуле. На втором - единичные пикеты за Украину. "Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)", - прокомментировал эти кадры Медведев.