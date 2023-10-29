29 октября, 11:34

Медведев предложил "почувствовать разницу" между митингами за Палестину и Украину

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

Зампред Совбеза РФ опубликовал фотографии многотысячного митинга в поддержку Палестины и единичных пикетов за Украину

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил наглядно увидеть разницу в уровне поддержки Палестины и Украины среди граждан других стран.

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В своем Telegram-канале он опубликовал два фото. На первом - многотысячный митинг в поддержку Палестины, который прошел накануне в Стамбуле. На втором - единичные пикеты за Украину. "Почувствуйте разницу (митинги за Палестину и страну 404)", - прокомментировал эти кадры Медведев. 

Теги:
Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаПалестинаРоссияПалестино-израильский конфликтВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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