29 октября, 12:45,
обновлено 29 октября, 12:57
Палестино-израильский конфликт

Диписточник заявил, что шансы вернуть восьмерых россиян из плена ХАМАС есть

AP Photo/ Francisco Seco
© AP Photo/ Francisco Seco

Работа в этом направлении продолжается

МОСКВА, 29 октября./ТАСС/. Вероятность вернуть восьмерых россиян из плена ХАМАС существует, работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщил ТАСС диписточник.

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"Шансы, безусловно, есть. Продолжается упорная работа по этому вопросу", - заявил он.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу РФ освободить восемь россиян, находящихся в заложниках. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
© Информационное агентство ТАСС
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