Диписточник заявил, что шансы вернуть восьмерых россиян из плена ХАМАС есть

Работа в этом направлении продолжается

МОСКВА, 29 октября./ТАСС/. Вероятность вернуть восьмерых россиян из плена ХАМАС существует, работа в этом направлении продолжается. Об этом сообщил ТАСС диписточник.

"Шансы, безусловно, есть. Продолжается упорная работа по этому вопросу", - заявил он.

Ранее спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов заявил ТАСС, что представители движения ХАМАС пообещали откликнуться на просьбу РФ освободить восемь россиян, находящихся в заложниках.