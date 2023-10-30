Глава фракции КПРФ в Курултае Башкирии оставил пост после скандала вокруг Нуреева

Юнир Кутлугужин ранее составил обращение на имя спикера регионального парламента, в котором давалась отрицательная оценка личности артиста балета, который является уроженцем республики

ТАСС, 30 октября. Руководитель фракции КПРФ в Госсобрании - Курултае Башкирии Юнир Кутлугужин оставил свой пост после резонансного обращения на имя спикера регионального парламента, в котором давалась отрицательная оценка личности уроженца республики, артиста балета Рудольфа Нуреева. Об этом сообщается на сайте Башкирского республиканского комитета КПРФ.

"Я решил поддержать рекомендацию из Центрального комитета и призвал коллег по фракции сделать то же самое. Чтобы дальше не будоражить ситуацию, которая сложилась после нашего последнего проекта заявления в Государственное собрание - Курултай Республики Башкортостан, в котором мы хотели сделать упор именно на указ президента от 9 ноября 2022 года № 809 ("Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей" - прим. ТАСС), а не на отдельную историческую личность, я решил освободить пост руководителя фракции и сосредоточиться на работе в республиканском комитете КПРФ", - приводятся в сообщении слова Кутлугужина.

19 октября Кутлугужин подписал обращение на имя спикера Госсобрания Башкирии Константина Толкачева с просьбой внести в повестку заседания регионального парламента заявление о защите традиционных ценностей. В тексте обращения, в частности, давалась отрицательная оценка личности Нуреева. Он характеризовался как "развращенный западной культурой суперэгоист, никогда не считавший Башкортостан своей Родиной". При этом имя Нуреева носит улица в Уфе, музей, балетная труппа в театре, хореографический колледж. На заседании Курултая осудили попытку очернить имя танцора и балетмейстера.

Детство Нуреева (1938-1993) прошло в Башкирии. С 1958 года он являлся солистом Ленинградского академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (сейчас Мариинский театр). В 1961 году танцор решил не возвращаться в СССР с гастролей в Париже. В 1983-1989 годах Нуреев руководил балетом Парижской оперы, продолжая выступать на сцене.