Небензя указал на попытки некоторых стран отвлечь внимание от Газы Махачкалой

Постоянный представитель РФ при ООН подчеркнул, что российскому обществу, в отличие от западного, "чужды проявления неприязни и нетерпимости на религиозной, этнической и расовой почве"

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Некоторые страны пытаются сместить фокус внимания с событий в секторе Газа, затрагивая вопрос об инциденте в аэропорту Махачкалы. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном ситуации в секторе Газа.

"Некоторые коллеги, стараясь сместить фокус внимания с драматических событий палестино-израильского конфликта, затронули вопрос о произошедшем 29 октября инциденте в аэропорту Махачкалы, в Дагестане, в России. Исчерпывающие комментарии уже были даны российским руководством <...>, правовая оценка будет дана Следственным комитетом России", - отметил дипломат.

"Любые противоправные действия недопустимы, однако попытка изобразить несанкционированную акцию в аэропорту как выплеск неких антисемитских настроений в российском обществе, в частности на Северном Кавказе, [также] недопустима", - подчеркнул Небензя.

Дипломат заявил, что российскому обществу, в отличие от западного, "в принципе чужды проявления неприязни и нетерпимости на религиозной, этнической и расовой почве". "В нашей стране издревле сосуществуют мирно представители всех основных конфессий", - заключил Небензя.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что беспорядки в аэропорту Махачкалы инспирированы через социальные сети, в том числе с территории Украины, руками спецслужб Запада.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. По последним данным, пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны более 80 участников беспорядков. Дагестанские власти и религиозные деятели осудили произошедшее, связав его с провокацией.