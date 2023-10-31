Захарова: Кишинев не осознает последствий политики в отношении "неугодных" СМИ

Официальный представитель МИД РФ отметила, что российская сторона практически еженедельно привлекает внимание к "жутким молдавским реалиям в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ, неуклонно деградирующим в направлении тоталитарной диктатуры"

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Молдавские власти проводят "инквизицию против неугодных СМИ", не осознавая последствий таких действий, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В понедельник премьер-министр Молдавии Дорин Речан сообщил о приостановлении лицензии еще у шести телеканалов. По предложению главы Службы информации и безопасности Молдавии Александра Мустяцы также заблокирован доступ более чем к 20 интернет-ресурсам российских СМИ, в их числе - сайты ТАСС, Всероссийской государственной телерадиовещательной компании, межгосударственной компании "Мир", а также другие издания. По словам Мустяцы, эти СМИ представляют угрозу информационной безопасности страны, являются дополнительным источником нестабильности по соседству с Украиной, НАТО и ЕС.

Как указала Захарова в своем Telegram-канале, российская сторона практически еженедельно привлекает внимание к "жутким молдавским реалиям в области обеспечения плюрализма мнений и защиты прав СМИ, неуклонно деградирующим в направлении тоталитарной диктатуры".

"А уж на профильных международных площадках проводимая Кишиневом инквизиция против неугодных СМИ и журналистов в ущерб интересам собственного, в значительной своей части русскоязычного, населения - обязательный элемент практически любого выступления российского представителя, когда речь заходит о высоких идеалах демократии в столь почитающей их восточноевропейской стране", - отметила дипломат. "Проблема в том, что слов нынешняя молдавская верхушка не понимает, а фактически потворствующие ей прозападные многосторонние структуры не утруждают себя разъяснением последствий", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Как указала Захарова, итог подобных "игр в разностандарность" хорошо известен. "Как говорят живые классики, страх и боль, - продолжила она. - Добавлю "порожденные хаосом".

Начало запретов

В конце февраля прошлого года Молдавия ввела чрезвычайное положение в связи с событиями на Украине, в рамках которого на телепередачи из России накладывались ограничения. Генеральная прокуратура страны предупредила о начале расследования в отношении ряда лиц по подозрению в некорректном освещении событий на Украине.

Как ранее заявляла Захарова, блокировка русскоязычных порталов в Молдавии не останется без ответа со стороны РФ. По ее словам, этот шаг свидетельствует о "неуклонной деградации" стараниями режима президента республики Майи Санду свободы выражения мнения и доступа к информации в стране.