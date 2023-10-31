Россия в ООН предложила увеличить финансирование БАПОР

Зампостпреда РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая призвала все государства поддержать эту инициативу

ООН, 31 октября. /ТАСС/. Россия в свете палестино-израильского конфликта предлагает увеличить бюджет Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом заявила заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая на брифинге верховного комиссара ООН по делам беженцев Филиппо Гранди в Совете Безопасности Объединенных Наций.

"Мы хотели бы выразить отдельную благодарность господину Гранди за то, что он привлекает внимание к гуманитарному кризису, который разворачивается в результате палестино-израильского конфликта. В качестве практического вклада среди прочего Россия выступает за увеличение доли регулярного бюджета в расходах БАПОР. Мы призываем все государства поддержать эту инициативу", - сказала она.

Заболоцкая напомнила, что "Россия всегда делала взносы в УВКБ [Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев] и готова делать это и сейчас". "Однако наша возможность в этом смысле ограничена за счет односторонних ограничений, которые мы призываем отменить и дать возможность нам переводить деньги на эти цели", - отметила российский дипломат.