1 ноября, 05:42

Захарова сочла цинизмом переодевание сына Блинкена на Хэллоуин "под Зеленского"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

По словам официального представителя МИД РФ, мальчик пришел в камуфляже, похожем на одежду президента Украины, а девочка была одета в цвета украинского флага

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цинизмом ситуацию, когда дети госсекретаря США Энтони Блинкена пришли на празднование Хэллоуина в Белый дом в костюмах, напоминающих одежду президента Украины Владимира Зеленского и цвета украинского флага.

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"Вы, наверное, видели. Чудовищно, <...> это такой цинизм. Я говорю сейчас о Блинкене, который привел двух своих детей в Белый дом, маленьких, я так понимаю, лет, наверное, им шесть-семь примерно так, может быть, пять. Маленький мальчик пришел в костюме Зеленского, вот в этом камуфляже, а девочка пришла разряженная как украинский флаг, даже не в костюм украинский или что-либо подобное, а просто как украинский флаг. А мальчик в камуфляже под Зеленского", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗеленский, Владимир АлександровичБлинкен, Энтони
© Информационное агентство ТАСС
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