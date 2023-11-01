Захарова сочла цинизмом переодевание сына Блинкена на Хэллоуин "под Зеленского"

По словам официального представителя МИД РФ, мальчик пришел в камуфляже, похожем на одежду президента Украины, а девочка была одета в цвета украинского флага

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала цинизмом ситуацию, когда дети госсекретаря США Энтони Блинкена пришли на празднование Хэллоуина в Белый дом в костюмах, напоминающих одежду президента Украины Владимира Зеленского и цвета украинского флага.

"Вы, наверное, видели. Чудовищно, <...> это такой цинизм. Я говорю сейчас о Блинкене, который привел двух своих детей в Белый дом, маленьких, я так понимаю, лет, наверное, им шесть-семь примерно так, может быть, пять. Маленький мальчик пришел в костюме Зеленского, вот в этом камуфляже, а девочка пришла разряженная как украинский флаг, даже не в костюм украинский или что-либо подобное, а просто как украинский флаг. А мальчик в камуфляже под Зеленского", - сказала дипломат в эфире радио Sputnik.