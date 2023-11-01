Генсек СНГ заявил о растущей потребности в русскоязычных СМИ

Русский остается языком межнационального общения в организации, утверждает Сергей Лебедев

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Востребованность в русскоязычных СМИ в Содружестве Независимых Государств (СНГ) растет на фоне заинтересованности и потребности в изучении русского языка в странах организации. Об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев в приветственном слове к участникам II форума "Развитие медиа в меняющемся мире", зачитанном руководителем пресс-службы исполкома Содружества Светланой Малининой.

"Нынешний год объявлен в Содружестве Независимых Государств годом русского языка, который по-прежнему остается универсальным рабочим языком межнационального общения и важнейшим рабочим инструментом для коммуникации во всех сферах. Поэтому на фоне высокой заинтересованности и потребности в его изучении, растет востребованность в русскоязычных средствах массовой информации", - сказал он.

Лебедев отметил, что журналистское сообщество стран СНГ активно работает надо удовлетворением этого запроса, привлекает молодежь к продвижению русского языка "в том числе с помощью высоких технологий и каналов коммуникации".

"Глобальный кризис доверия к СМИ выдвигает на первый план вопросы профессионализма, гражданской позиции и этики журналистов", - заметил генеральный секретарь СНГ.

По его словам, в эпоху новой цифровой реальность роль СМИ в странах организации особенно высока, так как медиа остаются главным каналом, передающим достоверную информацию, формирующем общественное мнение, а также влияющим на все области жизни человека.