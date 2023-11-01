Возвращение бизнесменов и "сверка часов" с экономическим блоком. Темы брифинга Пескова

Возвращение предпринимателей в Россию, совещание по экономическим вопросам и визит французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.
ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О планах президента
- Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
- Во второй половине дня он по видеосвязи проведет совещание по экономическим вопросам, это будет "традиционная сверка часов".
- Во встрече примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред правительства Дмитрий Григоренко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник главы государства Максим Орешкин.
- Выступление Путина будет открытым.
О возвращении бизнесменов в РФ
- Вернувшийся в Россию Михаил Фридман "не олигарх, это совершенно неправильная трактовка": "Это предприниматель".
- "Есть бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются".
- "Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна".
О визите Макрона в Казахстан
- В Кремле не видят ничего плохого в визите Макрона в Астану: "Казахстан - это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению".
- "Мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими очень дорожим".
- Франция может искать в Казахстане альтернативы урану из России, но "позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить".