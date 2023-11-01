1 ноября, 09:46
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Возвращение бизнесменов и "сверка часов" с экономическим блоком. Темы брифинга Пескова

Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Возвращение предпринимателей в Россию, совещание по экономическим вопросам и визит французского президента Эмманюэля Макрона в Казахстан стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

  • Президент РФ Владимир Путин работает в Ново-Огареве.
  • Во второй половине дня он по видеосвязи проведет совещание по экономическим вопросам, это будет "традиционная сверка часов".
  • Во встрече примут участие премьер-министр Михаил Мишустин, первый вице-премьер Андрей Белоусов и зампред правительства Дмитрий Григоренко, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министры экономического развития и финансов Максим Решетников и Антон Силуанов, глава ЦБ Эльвира Набиуллина и помощник главы государства Максим Орешкин.
  • Выступление Путина будет открытым.

О возвращении бизнесменов в РФ

  • Вернувшийся в Россию Михаил Фридман "не олигарх, это совершенно неправильная трактовка": "Это предприниматель".
  • "Есть бизнесмены меньше, которые то уезжают за границу, то возвращаются".
  • "Граждане России ездят по всему миру, но Родина у них одна".

О визите Макрона в Казахстан

  • В Кремле не видят ничего плохого в визите Макрона в Астану: "Казахстан - это суверенное государство и, конечно же, развивает отношения со всеми странами по своему усмотрению".
  • "Мы развиваем с Казахстаном наши собственные отношения, коими очень дорожим".
  • Франция может искать в Казахстане альтернативы урану из России, но "позиции российской стороны на этом рынке очень трудно переоценить".
 
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© Информационное агентство ТАСС
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