Лавров проинформировал послов арабских стран о шагах РФ для прекращения огня в Газе

Министр иностранных дел России акцентировал необходимость активизации международных усилий для возобновления мирного процесса на Ближнем Востоке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил палестино-израильский конфликт на встрече с главами дипломатических миссий арабских государств в Москве и представителем Лиги арабских государств (ЛАГ). Как сообщили в МИД РФ, глава дипведомства проинформировал о шагах Москвы, направленных на прекращение кровопролития в секторе Газа.

"В своем выступлении Сергей Лавров подтвердил принципиальную позицию России в пользу скорейшего прекращения огня, обеспечения защиты гражданского населения, соблюдения норм международного гуманитарного права, открытия гумкоридоров, организации эвакуационных мероприятий из сектора Газа и освобождения заложников. Министр информировал арабских послов о предпринимаемых нашей страной шагах в Совете Безопасности ООН, направленных на прекращение кровопролития и перевод ситуации в политико-дипломатическое русло", - говорится в сообщении министерства.

Как отметили в ведомстве, с российской стороны также была акцентирована необходимость активизации международных усилий в целях создания условий для возобновления полноценного мирного процесса на Ближнем Востоке.

В свою очередь, представители арабского дипкорпуса выразили признательность за усилия России, направленные на скорейшую деэскалацию ситуации в зоне конфликта и обеспечение гуманитарного содействия населению сектора Газа. "Была подтверждена неприемлемость политизации работы по этой проблематике в СБ ООН и конфронтационной позиции, занятой рядом западных стран по данному вопросу", - добавили в МИД РФ.