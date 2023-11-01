Лидеры двух стран планируют обсудить двустороннее сотрудничество и развитие связей России с Центральноафриканским регионом

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 ноября проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибывает в Москву с официальным визитом. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

"Планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центрально-Африканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки (ЭСГЦА)", - говорится в сообщении.