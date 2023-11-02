Путин проведет переговоры с президентом Экваториальной Гвинеи

По данным пресс-службы Кремля, российский лидер и Теодоро Обианг Нгема Мбасого должны обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей РФ со странами Центральноафриканского региона

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сегодня встретится со своим коллегой из Экваториальной Гвинеи Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого, который прибудет в Москву с официальным визитом.

Как сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи планируется обсудить состояние и перспективы двустороннего сотрудничества в различных областях, а также вопросы развития связей России со странами Центральноафриканского региона с учетом председательства Экваториальной Гвинеи в Экономическом сообществе государств Центральной Африки.

Мбасого посетит Россию уже в четвертый раз. Его предыдущий визит состоялся в октябре 2019 года, когда в Сочи проходил саммит Россия - Африка. На его полях лидер Экваториальной Гвинеи также встречался с главой российского государства.

Отношения РФ и Экваториальной Гвинеи

Как ранее сообщали ТАСС в Министерстве иностранных дел, международного сотрудничества и по делам диаспоры Экваториальной Гвинеи, страна заинтересована в расширении партнерства с Россией, в том числе в рамках БРИКС.

В ведомстве отмечали, что отношения Экваториальной Гвинеи с СССР, а затем Россией имеют длительную историю, отличаются особым взаимоуважением и служат интересам народов обеих стран. При этом новый импульс сотрудничество двух государств получило четыре года назад с началом регулярных саммитов Россия - Африка. Так, в ходе последнего из них, состоявшегося минувшим летом в Санкт-Петербурге, представители Экваториальной Гвинеи провели серию встреч с некоторыми российскими нефтегазовыми и горнодобывающими компаниями. На них министр шахт и углеводородов Антонио Обуру Ондо представил несколько проектов и заявил, что заинтересован в привлечении российских партнеров к разработке нефтяных месторождений.

Помимо этого, быстрому расширению сотрудничества РФ и Экваториальной Гвинеи должно способствовать и ожидающееся открытие до конца года посольства России в африканской стране.

Об Экваториальной Гвинее

Республика Экваториальная Гвинея - государство в Центральной Африке на побережье Атлантического океана. Состоит из континентальной части - Рио-Муни - и островной в Гвинейском заливе с крупнейшим островом Биоко. Занимает площадь 28,1 тыс. кв. км, граничит с Габоном и Камеруном. По данным на 2022 году в стране живет около 1,7 млн человек.