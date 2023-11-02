Небензя считает, что санкции США против Кубы носят неоколониальный характер

Постпред России при ООН заявил, что подобные рестрикции "подрывают основы глобальной и региональной стабильности и развития"

ООН, 2 ноября. /ТАСС/. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя указал в Генеральной Ассамблее на неоколониальный характер, который носят санкции США в отношении Кубы.

"Вместе с подавляющим большинством членов мирового сообщества требуем безотлагательной и безусловной отмены американской экономической, торговой и финансовой блокады против Кубы. <...> Выражаем решительный протест против грубого нарушения США основополагающих принципов международного права и Устава ООН. Действия США и их союзников по введению односторонних незаконных санкций в обход СБ ООН носят откровенно неоколониальный характер и основываются на систематических попытках преследования и подавления неугодных режимов по всему миру", - сказал он, выступая на пленарном заседании ГА ООН.

Небензя подчеркнул, что более чем 60-летняя практика американского правительства по "удушению воли кубинского народа к сопротивлению" является беспрецедентным вызовом для всей системы международных отношений, "подлинной антитезой" устойчивому развитию и полностью обесценивает "рекламируемые усилия США в оказании содействия международному развитию".

"Антикубинское эмбарго - характерный пример внешнеполитического давления Вашингтона в духе возрожденной США доктрины Монро, неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенной страны, демонстрирующий пренебрежение гуманитарными ценностями и правами человека. Блокада суверенного государства, не представляющего никакой угрозы США либо их гражданам, утверждение рестрикций в качестве нормы межгосударственного общения подрывают основы глобальной и региональной стабильности и развития", - подчеркнул дипломат.

"Сожалеем, что 30 лет принятия ежегодной резолюции ГА ООН оказалось недостаточно для отмены блокады. В этой связи рассчитываем на то, что администрация и Конгресс США наконец прислушаются к ясно выраженному всеобщему призыву и приступят к снятию антикубинского эмбарго и исключению Кубы из списка государств - спонсоров терроризма без предварительных условий и ущемления ее национального суверенитета. В подтверждение нашей принципиальной позиции вновь безоговорочно поддержим проект резолюции", - заключил он.

Эмбарго и резолюция ГА ООН

США разорвали дипломатические связи с островным государством в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности. 3 февраля 1962 года Вашингтон объявил о введении в отношении Кубы торгово-экономического эмбарго. Борьба за его отмену входит в число приоритетов внешней политики Гаваны. По данным кубинских властей, эмбарго нанесло ущерб экономике острова в общей сложности на $159 млрд.

С 1992 года Куба ежегодно представляет на рассмотрение Генеральной Ассамблеи ООН проект резолюции о необходимости отмены американского эмбарго. В поддержку документа неизменно голосует подавляющее большинство государств - членов всемирной организации.