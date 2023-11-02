Захарова заявила о "бандеровском почерке" в организации беспорядков в аэропорту Махачкалы

Официальный представитель МИД РФ отметила, что цель подобных акций заключается в том, чтобы запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в стране

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Организация беспорядков в аэропорту Махачкалы является примером подрывной деятельности украинских спецслужб, в этом прослеживается "бандеровский почерк". Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Другим примером подрывной деятельности украинских спецслужб стало инспирирование недавних беспорядков в Дагестане. Обратили внимание на так называемый ставший фирменным бандеровский почерк, стремление устроить резню на межнациональной почве и расправиться с ни в чем не повинными людьми", - сказала она.

"Цель подобных акций - запугать мирное население, дестабилизировать политическую обстановку в России", - подчеркнула Захарова.

Массовые беспорядки произошли 29 октября в аэропорту Махачкалы из-за прибытия регулярного рейса из Тель-Авива на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. Несколько сотен человек зашли в здание аэропорта и на летное поле, позднее их вытеснили сотрудники правоохранительных органов. Пострадали более 20 человек, включая полицейских, задержаны свыше 80 участников беспорядков. Президент России Владимир Путин заявил, что беспорядки были инспирированы из-за рубежа.