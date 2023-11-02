2 ноября, 09:33

Путин подписал закон об отмене информирования генсека СЕ о военном положении

Необходимость принятия закона была продиктована прекращением членства России в Совете Европы

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее соответствующая обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях. При этом в них также была установлена норма, предписывающая информировать о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе.

Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона была продиктована прекращением членства России в Совете Европы. Закон вступает в силу со дня официального опубликования. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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