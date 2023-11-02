В МИД заявили, что деятельность рабочих групп Арктического совета могут скоро возобновить

По словам посла по особым поручениям внешнеполитического ведомства Николая Корчунова, норвежское председательство при поддержке России предприняло необходимые шаги

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Рабочие группы Арктического совета могут возобновить деятельность в ближайшее время. Об этом заявил ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, старшее должностное лицо в Арктическом совете от России Николай Корчунов на полях международного форума "Государственно-частное партнерство в сфере устойчивого развития коренных народов".

"Норвежским председательством при нашей поддержке предприняты шаги необходимые для функционирования рабочих групп. Надеемся, что это произойдет в ближайшее время", - сказал дипломат.

Ранее Корчунов отмечал, что Норвегия заявила о нацеленности возобновить деятельность рабочих групп "уже этой осенью".

Арктический совет - межправительственная организация арктических государств. Ее членами являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году, когда отмечалось 25-летие объединения, двухгодичное председательство в нем перешло от Исландии к РФ. За 2 года председательства России в Арктическом совете было проведено порядка 90 разных мероприятий в 24 населенных пунктах страны, в том числе во всех 9 регионах Арктической зоны РФ.