Эксперт: Совет Европы без участия РФ утрачивает для европейцев смысл

Как указал программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев, в 1990-е годы страна исходила из того, что организация будет развиваться и работать на основе учета мнений всех участников

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Отмена Россией закона об информировании генсека Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений носит формальный характер, но для европейцев организация без участия Москвы теряет смысл. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС программный директор международного дискуссионного клуба "Валдай" Тимофей Бордачев.

"Мне кажется, что европейцам уже все равно. В том смысле, что если они не могут влиять на Россию вообще, то для них Совет Европы большого смысла уже не имеет, - отметил эксперт, комментируя отмену РФ соответствующего закона. - Ну так, немножечко, могут они там прессовать страны маленькие, которые под контролем европейцев, - Сербию, Грузию. А в остальном в отношениях с Россией он (Cовет Европы - прим. ТАСС) европейцам самим уже не нужен".

Как указал Бордачев, в 1990-е годы, когда Россия присоединялась к Совету Европу, страна исходила из того, что организация будет развиваться и работать на основе учета мнений всех участников. "Получилось иначе. Значительная группа стран Европейского союза за счет своего численного преобладания монополизировала решения и управление в рамках организации", - продолжил он.

"Россия, как мы знаем, вышла из Совета Европы, не участвует в этой организации. И таким образом Россия сейчас просто формально, юридически закрывает свои обязательства, которые возникли в 90-е годы", - заключил специалист.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон, отменяющий норму об обязанности России информировать генсекретаря Совета Европы о введении или прекращении действия в стране военного и чрезвычайного положений. Соответствующая обязанность была закреплена в законах о военном и чрезвычайном положениях. При этом в них также была установлена норма, предписывающая информировать о введении в стране указанных положений генсекретаря ООН. Ее действие, согласно принятому закону, остается в силе. Как указывается в сопроводительных материалах, необходимость принятия закона была продиктована прекращением членства России в Совете Европы.