2 ноября, 12:02,
обновлено 2 ноября, 12:16

Путин 3 ноября встретится с новым составом Общественной палаты

Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС
© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Впервые в состав ОП вошли представители новых субъектов - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в пятницу встречу с обновленным составом Общественной палаты, сообщает пресс-служба главы государства.

"Путин встретится с членами Общественной палаты РФ нового, восьмого состава, сформированного в июне 2023 года, - говорится в сообщении Кремля. - Впервые в состав Общественной палаты РФ вошли представители новых субъектов Российской Федерации - ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей".

Ранее ОП сообщала о планах встретиться с президентом РФ 2-3 ноября. Как отмечалось в сообщении палаты, мероприятие должно было пройти на итоговом форуме "Сообщество" в Музее Победы.

По традиции глава государства проводит встречу с новым составом ОП РФ после завершения его формирования. Новый состав палаты был сформирован в июне 2023 года, он обновился более чем на 40%. Состав палаты расширился до 172 человек. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияДНРЛНРЗапорожская областьХерсонская область
© Информационное агентство ТАСС
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