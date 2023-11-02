Посол РФ: призывы Запада к признанию независимости Косова нарушают международное право

Как заявил Александр Боцан-Харченко, диалог находится в "состоянии, не дающем надежд на развязки и решение относительно сербского народа"

БЕЛГРАД, 2 ноября. /Корр. ТАСС Александр Дзюба/. Предложение представителей Запада президенту Сербии Александару Вучичу признать независимость Косова является недопустимым пренебрежением международного права. Об этом посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко сообщил российским журналистам по итогам переговоров с главой государства.

"Косово было на первом месте [в ходе наших переговоров], так как это основная болевая точка. Озабоченность очень большая, она сохраняется. В ситуации положительных сдвигов нет. Диалог в состоянии, не дающем надежд на развязки и решение относительно сербского народа. Я уже не говорю относительно какого-то более существенного урегулирования, потому что оно на этих основах невозможно", - отметил Боцан-Харченко.

"Президент еще раз подтвердил, что он каждый раз подтверждает со всей очевидностью своим западным партнерам в Брюсселе и Вашингтоне, что ни на какой вид признания Косова он не пойдет. Он говорил, что не пойдет ни на признание де-юре, ни на признание де-факто", - отметил Боцан-Харченко. Российский дипломат отдельно указал на то, что предложение Запада о признании сербским лидером независимости края хотя бы де-факто является беспрецедентным нарушением международного права. "Если вдуматься в это, что люди официально предлагают государству: "признайте хотя бы де-факто". То, что это попрание международного права, это понятно, но это попрание всего смысла, вообще всего. Потому что в этом есть только какая-то очередная лживая позиция, найти какой-то вариант какого-то обмана всех и вся, закрыть это дело и представлять как невероятный прогресс в урегулировании косовского вопроса. Но все мы пониманием, что это не приведет к главному - решению проблем сербов в Косове. Что, естественно, главное и для Белграда и в целом, так как часть населения не чувствует себя в безопасности и не имеет возможности реализации своих прав", - подчеркнул Боцан-Харченко.

Президент республики Александар Вучич по итогам переговоров в конце октября в Брюсселе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем заявлял, что Белград готов к реализации всех подписанных соглашений по нормализации отношений с Косовом, но "Сербия не может признать ни членство Косова в Организации Объединенных Наций, ни независимость Косова".