Посол РФ не связал роспуск парламента Вучичем с внутренней кризисной ситуацией в Сербии

Александр Боцан-Харченко считает, что сербский президент желает продемонстрировать консолидацию общества на фоне давления западных стран

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Официальное утверждение президентом Сербии Александаром Вучичем 17 декабря датой проведения внеочередных парламентских выборов и роспуск парламента не связаны с кризисной ситуацией в республике. Об этом заявил посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко по итогам прошедшего в четверг разговора с сербским лидером.

"Сразу хочу подчеркнуть, в том числе и на основании сегодняшнего утреннего разговора с президентом Вучичем, данное решение (роспуск парламента - прим. ТАСС) и проведение внеочередных выборов абсолютно не связаны с какой-то внутрикризисной ситуацией", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

"Из чего исходил президент, принимая решение о предстоящих 17 декабря выборах, это и какая-то форма реакции на требования оппозиционных сил, - продолжил посол. - При этом я подчеркиваю, что он исходит из того, что структура власти должна сохраниться. Плюс ему выборы необходимы и целесообразны для укрепления, на этом он делает особый акцент, единства, консолидации внутри Сербии на фоне давления со стороны Запада, которое ожидается до конца года и в дальнейшем. Давление по двум направлениям - это Косово и антироссийский мир, утренняя беседа касалась и этих тем".

Как отметил дипломат, РФ исходит из того, что предвыборная кампания должна быть спокойной настолько, насколько это возможно.

"Будут будоражить оппозицию, это понятно. Но у Сербии большой опыт проведения выборов по закону и в соответствии с нормами ОБСЕ, здесь все должно проходить нормально", - указал он.

Боцан-Харченко обратил внимание на то, что Вучич остается приверженным направлению евроинтеграции как основному для внешней политики Сербии, при этом выступает за сохранение отношений с сербскими партнерами, в число которых в первую очередь входят Россия и Китай.

"Сербия, к слову, проявляет повышенный интерес и к другим направлениям, в том числе и к интеграционным направлениям взаимодействия, но евроинтеграция как ключевая цель сохраняется", - добавил он.

Дипломат также подчеркнул, что ни один из проектов, о которых ранее договаривались Россия и Сербия, "не перечеркнут и не отброшен".

Новые парламентские выборы

30 октября правительство республики направило президенту предложение о роспуске Народной скупщины (парламента) и официальном назначении парламентских выборов. В заявлении кабмина отмечалось, что "проведение новых парламентских выборов в текущих условиях обеспечило бы более высокую степень демократии, снижение напряженности, возникающей между противоположными силами в обществе, отказ от исключительности и оскорблений, а также подтвердило бы право свободно выражать мнения и взгляды по определенным политическим, экономическим и другим вопросам, включая дальнейшее утверждение европейских ценностей".

В ответ на просьбу ряда оппозиционных партий провести внеочередные парламентские выборы правительство республики, "исходя прежде всего из этой просьбы, заняло позицию, что реализация избирательного процесса как одного из основных постулатов демократического общества станет хорошей возможностью оценить политическую силу аргументов, прошлых результатов и планов всех действующих лиц на политической сцене и даст возможность гражданам свободно выражать свою волю, в каком направлении должна двигаться Республика Сербия".

Председатель Народной скупщины Владимир Орлич также в среду утвердил 17 декабря датой проведения муниципальных выборов, которые охватят 65 городов и муниципалитетов.