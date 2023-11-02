2 ноября, 13:44

Путин: РФ и Экваториальная Гвинея имеют хорошие перспективы развития сотрудничества

© ТАСС/ Ruptly

Президент напомнил, что через месяц страны будут отмечать юбилей, 55 лет установления дипломатических отношений

НОВО-ОГАРЕВО, 2 ноября. /ТАСС/. Россия и Экваториальная Гвинея обладают хорошими возможностями для наращивания сотрудничества. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидером этой страны Теодоро Обиангом Нгемой Мбасого.

"У нас хорошая перспектива, есть чем заниматься. Надеюсь, сегодня в широком составе мы обсудим различные направления нашего взаимодействия с нашими коллегами из правительств с обеих сторон", - сказал российский лидер.

Путин отметил, что очень рад видеть своего коллегу в России, в Москве. Президент РФ напомнил, что через месяц страны будут отмечать юбилей, 55 лет установления дипломатических отношений. "Знаем вас хорошо, как нашего надежного друга, неоднократно вы бывали в нашей стране", - подчеркнул Путин.

Отдельно он обратил внимание, что летом на саммите Россия - Африка Экваториальная Гвинея была представлена на высоком уровне. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичОбианг Нгема Мбасого, ТеодороРоссияЭкваториальная Гвинея
© Информационное агентство ТАСС
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