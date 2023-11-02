Медведев назвал Польшу "истеричным, грубым, чванливым и амбициозным" врагом РФ

Замглавы Совбеза РФ напомнил, что лишь в эпоху Польской Народной Республики острая русофобия отошла на второй, а то и на третий план

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Польша в XXI веке превратилась в "истеричного, грубого, чванливого и амбициозного" врага России. Такое мнение замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказал в своей статье, опубликованной в "Российской газете".

"Освобождавший Польшу советский солдат давно и цинично объявлен в Варшаве "оккупантом". Память о 600 тысячах погибших на польской земле красноармейцев грубо и незаконно, вопреки подписанным соглашениям, попирается сносом десятков установленных им памятников. Такая историческая амнезия поляков в конечном счете привела к тому, что у России в XXI веке снова возродился опасный враг в Восточной Европе. Враг истеричный, грубый, чванливый и амбициозный. Враг, больной бредом величия и комплексом неполноценности", - написал в статье Медведев.

Он подчеркнул, что "относиться мы будем к нему именно как к историческому врагу, полагая, что он в принципе неисправим". "А коль нет надежды на примирение с врагом, у России должна быть лишь одна и очень жесткая установка в отношении его судьбы", - подытожил политик.

При этом замглавы Совбеза РФ напомнил, что лишь в эпоху Польской Народной Республики острая русофобия отошла на второй, а то и на третий план, так как страна, став составной частью содружества социалистических государств, получила стремительное восстановление, поставки товаров, сырья и быструю индустриализацию. "Но Третья Речь Посполитая, о которой было объявлено в 1990 году, открыто объявила себя продолжателем традиций "исторической Польши", Польши националистов - Юзефа Пилсудского и полковника [Юзефа] Бека. Очередной реальный шанс начать конструктивные отношения между нашими государствами не был реализован, хотя все предпосылки для этого имелись", - посетовал Медведев.