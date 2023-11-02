Медведев: Польша сохранит курс на "территориальный реваншизм" и после прошедших выборов

По словам зампреда Совета безопасности, оппозиционные партии Польши декларируют поддержку Украине и "едва ли существенно отличаются от занявшей первое место по итогам голосования русофобской партии "Право и справедливость"

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Польша сохранит курс на "территориальный реваншизм" и после состоявшихся в стране парламентских выборов, убежден зампред Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев. Политик опубликовал статью в "Российской газете".

"Подобные устремления останутся теми же по итогам недавно прошедших в этой стране парламентских выборов. <…> Возможно, что-то изменится во внутренней политике Польши и ее сильно просевших отношениях с еврограндами, но курс на территориальный реваншизм, жажда которого снедает современных поляков, останется прежним", - написал Медведев.

Он обратил внимание на то, что оппозиционные партии, которые вместе имеют большинство голосов и могут образовать коалицию в правительстве Польши, декларируют поддержку Украине и "едва ли существенно отличаются от занявшей первое место по итогам голосования русофобской партии "Право и справедливость". Кроме того, добавил замглавы СБ, такую коалицию еще нужно будет сформировать.

Отдельно Медведев отметил, что президент Польши Анджей Дуда "окончательно потерял человеческий облик и назвал "свиньями" жителей своей страны, которые принимали участие в выборах во времена Польской Народной Республики". "Мол, в противовес социалистическому прошлому сейчас в Польше "фантастические очереди у избирательных участков до поздней ночи". Помешанный на идеях возрождения польской империи, этот манкурт открыто заявил о необходимости "построить здесь, в нашей части Европы, великое сообщество, о силе которого учит нас наша история", - продолжил политик.

Он убежден, что Дуда, ссылаясь на пресловутую "силу истории", говорит о рухнувшей еще в конце XVIII века Речи Посполитой, которая была огромным государством площадью более 700 тыс. кв. км. "Призрак этой державы до сих пор днями и ночами не дает покоя польским правителям, которым тесно в нынешних границах, хотя по европейским меркам они вполне велики. Отсюда и не менее громогласные заявления о введении польских военных на территорию соседней страны, охваченной глубоким кризисом. О скором исчезновении границы между Польшей и Украиной и о строительстве нового мира, в котором сильной России якобы не будет места", - заключил Медведев.