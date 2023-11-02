Медведев: Польша мнит себя "каменным бастионом Запада" в борьбе с Россией

Варшава прочно стоит на русофобской позиции, подчеркнул зампред СБ РФ

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Россия неоднократно пыталась примириться с Польшей, но Варшава прочно стоит на русофобской позиции и отождествляет себя с "каменным бастионом Запада" в его борьбе с Москвой. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своей статье для "Российской газеты".

Медведев указал, что "на протяжении долгой и сложной истории" Россия неоднократно искала пути к примирению с Польшей: "Пыталась превратить ее в союзника против общих врагов. Эти попытки провалились".

"Последние десятилетия обнажили глубинную основу ее идеологии: "настоящим" польским государством может быть только то, которое является каменным бастионом Запада в борьбе с Россией и которое должно окончательно вытеснить нашу страну из Восточной Европы. А еще лучше - добиться ее развала", - подчеркнул он.

По мнению зампреда Совбеза России, "сдвинуть твердолобых польских руководителей с этой русофобской позиции" не помогли ни примирительные исторические заявления и жесты со стороны Москвы, ни экономическая заинтересованность других стран.

По его словам, нынешние "комплексы и нервозы, связанные с историей разделов Польши в конце XVIII столетия и ее трудной судьбой в XX веке" используются властями Польши для выстраивания "агрессивной национальной идентичности". "В рамках этой политики позорно культивируются совершенно антинаучные представления о прошлом Польши и ее отношениях с соседями", - указал Медведев. В качестве примера он привел то, что Варшава возвела "в ранг официальной идеологии" ложные тезисы о тождественности коммунизма и нацизма, ответственности "двух тоталитарных режимов" за преступления "по отношению к польскому народу". "Говорится даже о "проигрыше" Польши во Второй мировой войне в силу ее сорокалетнего пребывания в социалистическом блоке", - отметил зампред Совбеза РФ.