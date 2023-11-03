Путин пообщается с новым составом Общественной палаты

Встреча с главой государства пройдет на площадке итогового форума "Сообщество" в Москве

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин встретится с членами Общественной палаты (ОП) восьмого созыва, в который впервые вошли в том числе представители новых регионов России.

Как сообщали в палате, встреча с главой государства пройдет на площадке итогового форума "Сообщество", который проводится в Музее Победы в Москве.

Путин традиционно встречается с членами ОП после формирования нового состава. Президент обсуждает с участниками их предложения и идеи, связанные с социальными сферами: в спорте, сохранении исторической памяти, поддержки волонтерских движений, а также в вопросах развития национальных проектов.

Так, в 2020 году президент общался с ними по видеосвязи и отмечал, что этот орган призван "консолидировать общество, продвигать общие интересы и предлагать общенациональную созидательную повестку".

Об восьмом созыве

Ранее в пресс-службе ОП указывали, что восьмой состав органа планирует уделить особое внимание вопросам, связанным со специальной военной операцией, с жизнью новых регионов России, оказанием помощи военнослужащим и их семьям, сохранением исторической памяти.

Новый состав органа приступил к работе в июне. В начале апреля Путин своим указом утвердил 40 членов палаты по квоте главы государства. А в начале июня эти делегированные регионами и президентом члены ОП выбрали своих коллег от общероссийских общественных объединений, завершив тем самым формирование нового состава. Первое заседание прошло 20 июня, секретарем ОП была переизбрана Лидия Михеева.

В этом году от Донецкой Народной Республики в палату вошла поэтесса Анна Ревякина, от Луганской Народной Республики - ректор Луганского государственного университета имени Владимира Даля Виктор Рябичев. Запорожскую область представляет председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, а Херсонскую - Владимир Овчаренко, ранее возглавлявший Общественный совет региона.

ОП Российской Федерации - консультативный орган, осуществляющий взаимодействие граждан с органами государственной власти и местного самоуправления. Действует с 2005 года, формируется на основе добровольного участия граждан РФ, общественных объединений и некоммерческих организаций. Срок полномочий состава - три года. Численность - 172 члена. Из них 40 утверждаются по президентской квоте, 89 представляют общественные палаты субъектов РФ, 43 - общественные объединения и НКО.