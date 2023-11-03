Посол РФ в Вене сообщил об отказе Австрии от нейтралитета в украинском конфликте

По словам Дмитрия Любинского, австрийская политика активного нейтралитета давно ушла в прошлое

ВЕНА, 3 ноября. /ТАСС/. Австрия отошла от политики нейтралитета в украинском конфликте, тем самым отказавшись вносить вклад в какое-либо потенциальное урегулирование. Об этом заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью газете Oberösterreichische Nachrichten.

"В украинском конфликте, но не только в нем, правительство и глава республики выбрали однозначную сторону и автоматически вывели себя из игры", - заявил дипломат.

По его словам, австрийская политика активного нейтралитета давно ушла в прошлое.

Власти Австрии неоднократно заявляли, что республика придерживается военного нейтралитета, который подразумевает отказ от участия в вооруженных конфликтах и поставок оружия другим странам. При этом Вена подчеркивает, что ее нейтралитет не является политическим, и заявляет о полной солидарности с Украиной.