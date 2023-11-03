Рогов: силы РФ захватили несколько опорных пунктов ВСУ в районе Старомайорского

По словам председателя движения "Мы вместе с Россией", за последнее время ситуации на этом направлении изменилась, подразделения ВСУ "не просто отбиваются, а оставляют свои позиции"

МЕЛИТОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Российские силы в результате контратаки заняли несколько опорных пунктов украинской армии к западу от населенного пункта Старомайорское на времевском направлении. Об этом сообщил ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"По времевскому направлению есть успехи: были атаки противника в районе Старомайорского, наши контратаковали западнее этого населенного пункта, выбили боевиков ВСУ с занятых ими ранее позиций, захватили технику и документы. Несколько опорников взяли с документами, которые противник даже не успел уничтожить", - сказал Рогов.

По его словам, за последнее время ситуации на этом направлении изменилась - подразделения ВСУ "не просто отбиваются, а оставляют свои позиции".

Украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. Как сообщил 30 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу, Киев за это время потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными, а также порядка 600 танков и 1,9 тыс. бронемашин различного класса. По словам главы Минобороны России, достичь каких-либо тактически значимых успехов Украине не удалось. 15 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что контрнаступление ВСУ полностью провалилось, хотя Киев и готовит новые активные наступательные операции на отдельных участках фронта.