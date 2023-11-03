МИД РФ заявил, что Россия будет добиваться отмены американской блокады в отношении Кубы

В дипведомстве указали, что сохранение Кубы в одностороннем и абсолютно произвольном по своему наполнению американском списке стран так называемых "спонсоров терроризма" также обречено на провал

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россия вместе с мировым большинством будет продолжать добиваться полной и безусловной отмены американской блокады Кубы. Об этом говорится в сообщении МИД РФ о принятии резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы".

"Россия неизменно солидарна с дружественным кубинским народом, который в течение уже более 60 лет мужественно и стойко противостоит американской блокаде. Вместе с мировым большинством будем продолжать добиваться ее полной и безусловной отмены", - отметили в МИД РФ.

"Наше политическое сотрудничество будет крепнуть, практическое взаимодействие углубляться в интересах социально-экономического развития, а контакты в гуманитарной сфере расширяться", - подчеркнули в дипведомстве.

В МИД РФ отметили, что проходящий в эти дни визит в Москву высокой кубинской правительственной делегации позволил в предметном ключе обсудить конкретные шаги в этом направлении, наметить новые значимые ориентиры на совместном с Кубой пути вперед.

В дипведомстве напомнили, что 2 ноября в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята традиционно вносимая Гаваной резолюция "Необходимость прекращения экономической, торговой и финансовой блокады, введенной Соединенными Штатами Америки против Кубы". "Результаты голосования убедительно подтвердили фактически единогласное решительное осуждение мировым сообществом незаконных дискриминационных экономических мер Вашингтона. За резолюцию проголосовали 187 стран. Против - 2 (США и Израиль). Воздержалась Украина", - констатировали в МИД РФ.

В ведомстве указали, что российская сторона активно поддержала этот документ и выступила при его принятии с соответствующим заявлением. "Ежегодное принятие на протяжении уже более 30 лет такой резолюции означает однозначное осуждение практически всем мировым сообществом - как глобальным Югом, так и почти всем коллективным Западом - порочной практики антигуманных санкций против суверенного государства, используемых США в качестве инструмента нажима на неугодное ему правительство и механизма неприкрытого шантажа для решения собственных конъюнктурных задач", - отметили в министерстве.

Голосование США

В МИД РФ обратили внимание на то, что неспособная расстаться с претензиями на мировое господство администрация президента США Джо Байдена "цинично проголосовала против данной резолюции - вопреки солидарному мнению всего международного сообщества и при полном пренебрежении основополагающими принципами и нормами международного права".

"Более того, решением президента США торгово-экономическое и финансовое эмбарго в отношении Гаваны было в сентябре этого года продлено еще на год, - добавили в МИД РФ. - В Москве убеждены: расчетам Вашингтона на экономическое удушение Острова свободы, на расшатывание там внутриполитической обстановки не суждено сбыться и в этот раз".

В дипведомстве указали, что сохранение Кубы в одностороннем и абсолютно произвольном по своему наполнению американском списке стран так называемых "спонсоров терроризма" также обречено на провал: несмотря ни на какие помехи со стороны США, Куба продолжит развивать свои внешнеэкономические связи.