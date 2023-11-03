Резолюцию РФ в ООН по борьбе с неонацизмом поддерживают все больше стран

Как сообщили в российском постпредстве при всемирной организации, в 2023 году документ поддержали 112 государств

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Внесенная РФ резолюция по борьбе с героизацией нацизма набрала в Третьем комитете Генеральной Ассамблеи ООН в этом году больше голосов, чем в прошлом, что говорит о положительной динамике. Об этом заявила российским журналистам заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Мария Заболоцкая.

В прошлом году за резолюцию проголосовали 105 стран, в этом году документ поддержали 112 государств. "Резолюция принята с возрастающим большинством голосов по сравнению с прошлым годом. Динамика положительная, мы продолжаем набирать голоса, резолюция идет вперед", - сказала она. Документ, как ожидается, будет вынесен на голосование Генассамблеи полного состава в декабре.

Третий комитет ГА ООН ранее принял резолюцию РФ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". Она подготовлена Россией в соавторстве с рядом стран, в том числе с Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Китаем, КНДР, Кубой, Мали, Никарагуа, Пакистаном, Суданом, Таджикистаном, Туркменистаном, Экваториальной Гвинеей, ЮАР. Документ состоит из 74 пунктов. В нем, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Помимо этого, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Перед голосованием по резолюции была принята поправка от ряда западных государств, в том числе Австралии, Албании и Японии. Поправка добавляет в текст пункт, в котором "отмечается с озабоченностью", что в качестве одной из причин проведения специальной военной операции на Украине была заявлена борьба с неонацизмом. Одним из соавторов поправки выступила Украина. После голосования по резолюции Россия отмежевалась от этой поправки, отметив, что она не имеет ничего общего с общей направленностью документа и направлена лишь на его политизацию. Вместе с Россией, рассказал российским журналистам директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев, от данной поправки отмежевались Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Китай, КНДР, Куба, Малайзия, Нигерия, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Шри-Ланка, ЮАР.