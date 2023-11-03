МИД РФ: страны оси вновь проголосовали против резолюции России о борьбе с неонацизмом

Как сообщили в ведомстве, голосующие против документа свое решение объясняют собственным толкованием права на свободу слова и собраний

ООН, 3 ноября. /ТАСС/. Страны, входившие во времена Второй мировой войны в состав гитлеровской оси, второй год подряд голосовали против внесенной Россией в Генассамблею ООН резолюции о борьбе с героизацией нацизма. На это обратил внимание в общении с российскими журналистами директор департамента многостороннего сотрудничества по правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев.

"Они вновь проголосовали против. В прошлом году мы обратили внимание, что все основные страны оси в стенах Генассамблеи ООН выступили против осуждения героизации нацизма, до этого такого никогда не было, - сказал он. - Эти же страны так настойчиво добиваются исключения из текста Устава ООН ссылки на "вражеские государства". Выводы можно сделать соответствующие <...> видимо рановато нам задумываться над тем, чтобы корректировать соответствующим образом Устав ООН. Термин "вражеское государство" как указывается в 53-й статье Устава ООН, "относится к любому государству, которое в течение Второй мировой войны являлось врагом любого из государств", подписавших устав всемирной организации.

Как указал Лукьянцев, страны, голосующие против резолюции, свое решение объясняют собственным толкованием права на свободу слова и собраний. "Они просто говорят, что это право не может никем ограничиваться, допускается распространение идей расизма, ненависти, человеконенавистнических идей и в том числе неонацизма, - отметил российский дипломат. - Во время консультаций в одной из делегаций нам говорили: "Да, может быть, нацистские идеи это плохо, но ведь это свобода слова".

В свою очередь заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая добавила, что представителям западных стран из-за решения голосовать против осуждающей нацизм резолюции приходится объясняться во всемирной организации. "Их позиция непонятна ни Генеральной Ассамблее ООН, ни кому-то еще, - подчеркнула она. - Они просто пытаются убить резолюцию, которую никогда не поддерживали".

Голосование по резолюции

В пятницу третий комитет ГА ООН принял резолюцию РФ под названием "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовали 112 государств, 50 стран высказались против, еще 14 воздержались. Резолюция подготовлена Россией в соавторстве с рядом стран, в том числе с Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Китаем, КНДР, Кубой, Мали, Никарагуа, Пакистаном, Суданом, Таджикистаном, Туркменистаном, Экваториальной Гвинеей, ЮАР. Документ состоит из 74 пунктов. В нем, в частности, есть положения о решительном осуждении инцидентов, связанных с героизацией и пропагандой нацизма, приветствие усилий по сохранению исторической правды, рекомендация по принятию мер с тем, чтобы предотвратить отрицание преступлений против человечности, пересмотр истории и итогов Второй мировой войны.

Помимо этого, документ "безоговорочно осуждает" любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости, подстрекательства, преследования или насилия в отношении отдельных лиц или общин по признаку этнического происхождения или религиозных убеждений.

Перед голосованием по резолюции была принята поправка от ряда западных государств, в том числе Австралии, Албании и Японии. Поправка добавляет в текст пункт, в котором "отмечается с озабоченностью", что в качестве одной из причин проведения специальной военной операции на Украине была заявлена борьба с неонацизмом. Одним из соавторов поправки выступила Украина. После голосования по резолюции Россия отмежевалась от этой поправки, отметив, что она не имеет ничего общего с общей направленностью документа и направлена лишь на его политизацию. Вместе с Россией, рассказал российским журналистам Лукьянцев, от данной поправки отмежевались Алжир, Белоруссия, Венесуэла, Египет, Китай, КНДР, Куба, Малайзия, Нигерия, Никарагуа, Сенегал, Сирия, Судан, Шри-Ланка, ЮАР.

Позиция России

Как отметил в своем выступлении в Третьем комитете ГА ООН Лукьянцев, ситуация с героизацией нацизма за почти два десятилетия с начала ежегодного принятия резолюции во многом ухудшилась. "Генеральная Ассамблея принимает данную резолюцию с 2005 года, однако обозначенные в ней проблемы за почти 20 лет не только не были решены, но и во многом усугубились. Множатся попытки отрицания и фальсификации нашей общей истории, извращается подвиг тех, кто сражался за мир, основанный на справедливости, гуманизме и уважении человеческого достоинства. Сегодня все чаще звучит расистская и ксенофобская риторика, а также призывы избавиться от мигрантов, беженцев и чуждых элементов. Во многих государствах обыденным делом стали проявления исламофобии, христианофобии, афрофобии и антисемитизма", - убежден Лукьянцев.

"По улицам городов в самом центре Европы проходят марши неонацистов и факельные шествия в честь тех, кто активно сотрудничал с нацистами и являлся соучастником их преступлений. Более того, таких лиц все чаще пытаются возвести в ранг национальных героев и героев национально-освободительных движений, подают их в качестве примеров для подражания молодым поколениям. Вспомним недавние чествования нациста со стороны членов парламента, руководителей ряда государств, глав дипмиссий отдельных стран <...>", - продолжил он.

"Соавторы [резолюции] категорически не согласны с попыткой наших оппонентов квалифицировать указанные действия в качестве реализации прав на свободу мирных собраний и на свободу выражения мнений. Налицо откровенные попытки фальсификации итогов Второй мировой войны, цинизм и кощунство по отношению к тем, кто освободил мир от ужасов национал-социализма. Одобрение данного документа - наш долг не только перед теми, кто создавал ООН, но это наша обязанность перед будущими поколениями", - заключил Лукьянцев.