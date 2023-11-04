4 ноября, 08:20

Путин выразил соболезнования премьеру Непала в связи с последствиями землетрясения

Президент России попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Непала Пушпе Камалу Дахалу в связи с последствиями землетрясения на западе страны.

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"Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями разрушительного землетрясения в западных районах вашей страны", - говорится в телеграмме.

Путин попросил передать слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого стихийного бедствия.

В пятницу на западе Непала произошло землетрясение, эпицентр находился в районе Джаяркот, в 36 км к юго-востоку от Джумлы. Геологическая служба США оценила магнитуду землетрясения в 5,6, а Индийский сейсмологический центр - в 6,4. В результате удара стихии погибли не менее 128 человек, более 150 пострадали. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичНепалРоссияДахал, Пушпа Камал
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