4 ноября, 11:28

Захарова заявила, что до гонения журналиста РГ София получила "ценные указания" от США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти $1 млн на "повышение медиаграмотности"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Болгарское правительство получило четкие "ценные указания" от США за несколько дней до аннулирования аккредитации собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, работавшего в Болгарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Для того чтобы понять, что сподвигло Болгарию на, казалось бы, ничем не спровоцированную травлю корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, достаточно всего лишь изучить политическую хронику посольства США в Софии. Из нее мы узнаем, что буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями на репортера в страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Болгарское правительство получило четкие ЦУ, как вести "публичную дипломатию": цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова".

"А чтобы аргументы американки звучали еще убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти $1 млн. Формально - на "повышение медиаграмотности". Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет $900 тыс. Лояльность Вашингтону - бесценна", - добавила Захарова. 

Теги:
БолгарияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
© Информационное агентство ТАСС
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