Захарова заявила, что до гонения журналиста РГ София получила "ценные указания" от США

Официальный представитель МИД РФ отметила, что Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти $1 млн на "повышение медиаграмотности"

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Болгарское правительство получило четкие "ценные указания" от США за несколько дней до аннулирования аккредитации собственного корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, работавшего в Болгарии. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Для того чтобы понять, что сподвигло Болгарию на, казалось бы, ничем не спровоцированную травлю корреспондента "Российской газеты" Александра Гацака, достаточно всего лишь изучить политическую хронику посольства США в Софии. Из нее мы узнаем, что буквально за несколько дней до скандальной истории с гонениями на репортера в страну с визитом прибыла замгоссекретаря США по вопросам публичной дипломатии Лиз Аллен, - написала дипломат в своем Telegram-канале. - Болгарское правительство получило четкие ЦУ, как вести "публичную дипломатию": цензура, высылка российских журналистов, запрет на свободу слова".

"А чтобы аргументы американки звучали еще убедительнее, Вашингтон заплатил через специализированный грант Госдепартамента почти $1 млн. Формально - на "повышение медиаграмотности". Получается, что цена высылки российского корреспондента из страны по заокеанскому прейскуранту составляет $900 тыс. Лояльность Вашингтону - бесценна", - добавила Захарова.