5 ноября, 11:38,
обновлено 5 ноября, 11:39

Песков заявил, что МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма

Пресс-секретарь президента России отметил, что это очень печально

ТАСС, 5 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал печальным то, что Международный олимпийский комитет (МОК) придерживается двойных стандартов, а не идей олимпизма.

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"МОК шаг за шагом отдаляется от идеалов олимпизма. Мы видим двойные стандарты, ничем не прикрытые, шаг за шагом размываются идеи олимпизма. Это очень, конечно, печально наблюдать", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-1" в программе "Москва. Кремль. Путин", отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. 28 марта 2023 года исполком МОК выступил с предложением допускать российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах в нейтральном статусе и при соблюдении нескольких условий.

Ранее в октябре президент России Владимир Путин, выступая на форуме "Россия - спортивная держава", назвал отношение Международного олимпийского комитета к российским спортсменам этнической дискриминацией. Он выразил возмущение тем, что в МОК приглашение на Олимпиаду считают не безусловным правом лучших спортсменов, а "привилегией". Такие подходы, подчеркнул Путин, противоречат самой природе спорта. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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