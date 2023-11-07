Зампреда парламента Калмыкии Байира Путеева наделили полномочиями сенатора от республики

За него проголосовали 25 из 26 депутатов, участвовавших в заседании

ЭЛИСТА, 7 ноября. /ТАСС/. Заместитель председателя парламента (Народного хурала) Калмыкии, первый замсекретаря калмыцкого отделения партии "Единая Россия" Байир Путеев наделен полномочиями сенатора РФ - представителя от законодательной власти региона. Соответствующее решение большинством голосов было принято на второй сессии высшего законодательного органа республики.

"Большинством голосов Народный хурал Республики Калмыкия назначил своего представителя в Совет Федерации. Кандидатура Байира Путеева была предложена спикером парламента и поддержана депутатами", - говорится в сообщении пресс-службы Народного хурала.

Кандидатура Путеева была единственной на пост сенатора РФ, ее предложил председатель парламента региона Артем Михайлов. За Путеева проголосовали 25 из 26 депутатов, принимавших участие в заседании, уточнили ТАСС в пресс-службе.

"Уверен, что Байир Эдуардович достойно представит нашу республику на федеральном уровне и справится с защитой интересов жителей Калмыкии", - подчеркнул Михайлов, слова которого цитирует пресс-служба.

С 2022 года Путеев занимал ведущие должности в калмыцком региональном отделении партии "Единая Россия". На первой сессии парламента седьмого созыва он был назначен заместителем председателя Народного хурала республики, руководителем фракции единороссов в парламенте.

Ранее пост сенатора от законодательной власти Калмыкии занимал Алексей Майоров.