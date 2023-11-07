В ДНР создали Совет муниципальных образований

Его первым председателем избран глава Донецка Алексей Кулемзин

ДОНЕЦК, 7 ноября. /ТАСС/. Первое заседание ассоциации "Совет муниципальных образований Донецкой Народной Республики", которая станет площадкой для обсуждения проблем муниципалитетов региона, состоялось в ДНР. Первым председателем совета избран глава Донецка Алексей Кулемзин, передает корреспондент ТАСС.

"Мы впервые избрали советы депутатов и глав муниципальных образований. Вполне закономерно, что вопросов у нас много, поэтому создание Совета муниципальных образований Донецкой Народной Республики - как площадки для обсуждения совместных задач, поиска и принятия совместных решений - для нас очень значимо. Благополучие республики начинается с муниципалитетов, своевременное разрешение проблем на местах - важное условие для беспрепятственного прохождения переходного периода и развития всего нашего региона. Муниципальная власть находится ближе всего к народу, мы должны четко знать, как решить все возникающие вопросы", - сказал на первом заседании совета глава ДНР Денис Пушилин.

В ходе учредительного заседания совета был избран его председатель - глава Донецка Алексей Кулемзин, исполнительным директором стал депутат Народного совета (парламента) ДНР Петр Шимановский. В собрании приняли участие председатели городских и районных советов республики, заместитель начальника Управления президента Российской Федерации по внутренней политике Евгений Грачев, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирина Гусева, сопредседатель Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления, глава Тюмени Руслан Кухарук.

"Именно на вас сейчас лежит ответственность построения управленческого фундамента нашего государства, системы местного самоуправления. И от того, насколько этот фундамент будет прочным, зависит устойчивость системы управления в целом регионе нашей страны. Наш президент Владимир Владимирович Путин всегда обращает внимание, что гражданину нашей страны нет разницы, на каком уровне власти решаются вопросы, которые граждане перед нами ставят. Главное, чтобы этот вопрос решался оперативно и эффективно, а это зависит от того, насколько выстроены партнерские отношения между региональной, федеральной и муниципальной властью", - сказал на заседании Грачев.